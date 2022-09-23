Новосибирск, 23 сентября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области 23 сентября стартовало голосование на референдумах. Об этом сообщил региональный избирком.

Денис Абрамов ИА REGNUM Голосование

«Принять участие в референдумах могут граждане, достигшие 18-летнего возраста, при наличии паспорта или иного документа, подтверждающего проживание на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей», — уточнили в комиссии.

Напомним, что с 23 по 26 сентября члены зарубежных избирательных комиссий референдумов будут работать в выездном формате в отдалённых районах Новосибирской области. В пятницу, 23 сентября, они работали в Ордынском, Кочковском, Краснозерском, Карасукском и других районах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске открылись четыре участка для проведения референдума. Они будут работать по 27 сентября.

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