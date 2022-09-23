Москва, 23 сентября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В Госдуме прорабатывают правовой механизм, который поможет сохранить бизнес мобилизованным индивидуальным предпринимателям, об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди»).

Duma. gov.ru Александр Демин

«Сейчас у всех мобилизованных руководителей и собственников малого и среднего бизнеса, и прежде всего у индивидуальных предпринимателей, есть один главный вопрос — что будет с их бизнесом, пока они участвуют в боевых действиях? Что будет с кредитами, налогами, взносами, договорными обязательствами, бизнес-процессами, наемными работниками, у которых есть семьи? Поэтому с момента выхода указа президента наш комитет работает над пакетом предложений по поддержке субъектов МСП в период мобилизации», — сказал парламентарий.

По его словам, более 60% всех субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) — это индивидуальные предприниматели. Дёмин отметил, что в их случае все бизнес-процессы и управленческие решения закольцованы на них самих.

«Соответственно, если ИП мобилизуют, то его бизнес с большой долей вероятности развалится либо его поглотят конкуренты, сотрудники потеряют работу, а их семьи останутся без средств к существованию, как и семья самого ИП. В текущей ситуации это может привести к росту напряженности в обществе и даже к социальному взрыву. То есть поддержка малого бизнеса, руководители или собственники которого участвуют в боевых действиях, — это вопрос сохранения стабильности в стране. Если сектор МСП будет разрушен, это приведет к необратимым последствиям», — добавил он.

Дёмин пояснил, что для того, чтобы не допустить этого, депутаты разрабатывают правовой механизм, который даст мобилизованным индивидуальным предпринимателям возможность в упрощенном, удобном для них порядке передать управление своим бизнесом тому доверенному лицу, которое они определят сами.

«Такую возможность получат ИП, у которых занято не менее 5 работников. При этом, чтобы максимально снизить риски для мобилизованных ИП, мы предусмотрели запрет на совершение сделок по отчуждению недвижимости и особо ценного имущества в период доверительного управления», — сказал депутат.

Глава комитета Госдумы добавил, что важным звеном этого механизма станут региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей.

«Они должны будут контролировать деятельность доверительных управляющих и следить за тем, чтобы бизнес работал без перебоев, а все работники мобилизованных ИП сохранили свои места и вовремя получали зарплату», — заключил парламентарий.