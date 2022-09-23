В Госсовете Татарии открыли выставку детских рисунков «СилаVправде»
Казань, 23 сентября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Работы победителей творческого конкурса «Зеленые мечты» представили в Госсовете Татарии 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Тема конкурса в 2022 году была определена как «СилаVправде». Мероприятие направлено на формирование уважительного отношения детей и подростков к отечественной истории, к героическому прошлому и настоящему России.
Конкурс по номинациям «Стихотворение», «Песня» и «Рисунок» прошел с 25 мая по 20 июля с участием ребят в возрасте от 8 до 17 лет из Мамадышского и Сабинского районов республики.
Победителей определили члены жюри.
Ранее ИА REGNUM сообщало, показ спектакля «Я Zнаю праVду» Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Марка Бровуна проходит в регионах России.
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