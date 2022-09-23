Москва, , 16:28 — REGNUM Ослабление номинального курса рубля и укрепление реального в ближайшей перспективе следует рассматривать как весьма вероятный сценарий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила доцент департамента банковского дела и монетарной политики финансового университета при правительстве РФ Мария Печалова.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Принимая во внимание разнонаправленную динамику официальных процентных ставок и восстановление российского потребительского импорта, вполне можно ожидать снижения курса рубля к доллару до 65-70 рублей за доллар к концу года. Депозитные ставки, вероятнее всего, будут следовать за понижательной траекторией ключевой ставки Банка России, тем более что кредитная активность банков в марте–июле последовательно замедлялась, — сказала она. — Ослабление номинального курса рубля и укрепление реального в ближайшей перспективе следует рассматривать как весьма вероятный сценарий».

По ее словам, первую тенденцию поддерживает активное повышение политической ставки ФРС США, а также ЕЦБ, а вторую — высокие темпы российской инфляции по отношению к мировым валютам даже на фоне развивающегося за рубежом энергетического кризиса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что до конца 2022 года курс рубля будет колебаться в диапазоне 60-64 рубля за доллар и 59-63 рубля за евро.

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