Курск, 23 сентября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. По 100 тысяч рублей будет выплачиваться единовременно в Курской области мобилизованным в ряды Вооружённых сил, сообщил в телеграм-канале 23 сентября губернатор Роман Старовойт. Глава региона уточнил, что дал поручение подготовить дополнительные региональные меры поддержки для бойцов и их семей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

«Мобилизованным гражданам из регионального бюджета будем выплачивать единовременно по 100 тыс. рублей. Такую же сумму получат добровольцы, которые несут службу в именном батальоне «Сейм». Кроме того, ежемесячно они будут получать по 10 тыс. рублей из регионального бюджета», — написал Старовойт.

Также, сообщил Старовойт, мобилизованные жители региона и добровольцы батальона «Сейм» в случае ранения получат региональную выплату до 500 тыс. рублей, в случае гибели курянина его семья из бюджета области получит 1 млн рублей.

Жители региона, записавшиеся в мобилизационный людской резерв, при заключении контракта будут получать 30 тысяч рублей, ещё 20 тыс. рублей резервисты получат за участие в военных сборах в полевых условиях, а ежемесячная доплата составит 5 тыс. рублей.

Выплаты, уточнил Старовойт, получат и те куряне, которые уже мобилизованы либо заключили контракты.