Кострома, , 17:30 — REGNUM В Сущевском сельском поселении Костромского района Костромской области контейнеры для раздельного сбора мусора будут использовать как обычные. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат местного Совета депутатов Иван Сабуров.

Костромская область оказалась не вполне готова к раздельному сбору мусора Иван Сабуров

Принять такое решение главу района попросили местные жители. Они возмутились тем, что оранжевые контейнеры для пластика, стекла, металла и бумаги быстро заполнились отходами, но региональный оператор — «ЭкоТехноМенеджмент» слишком редко их вывозит.

«Кто такое сделал? Поставили контейнер для раздельного сбора мусора. Ещё три месяца он был полный. Хоть бы кто-то его вывез. Так это для проформы делается или как?», — возмутился на общем собрании житель деревни Иванищево, пожелавший остаться анонимом.

В итоге глава сельского поселения Ирина Аристова приняла решение снять с контейнеров специальные крышки — ограничители и использовать их как обычные баки.

«Думаю, это здравое решение. На селе и так существует раздельный сбор отходов — всё что можно скормить живности, скармливается, что-то идёт в компост, бумага сжигается в печах. На селе более необходимы контейнеры для крупногабаритного мусора и его регулярный вывоз», — сказал Сабуров.

Напомним, ранее Костромская область закупила 2713 оранжевых контейнеров для раздельного сбора мусора за 60 млн рублей, 30 из которых поставили в Сущевском сельском поселении. Закупка производилась на федеральные деньги в рамках нацпроекта «Экология». Софинансирование от области составило 10%. До конца 2022 года такие контейнеры должны расставить в муниципалитетах. По мнению директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области Сергея Кралина, мера позволит сократить количество мусора, отправляемого на захоронение с 90% до 40%.

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