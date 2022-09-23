Санкт-Петербург, 23 сентября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Семеро задержанных на незаконной акции против частичной мобилизации в центре Санкт-Петербурга получили повестки прямо в изоляторе временного содержания (ИВС), сообщил 23 сентября ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Молодые люди отправятся в военкомат сразу после отбытия ареста

По его словам, получившие по десять суток административного ареста молодые люди призывного возраста прямо в ИВС получили повестки о необходимости явиться на воинский учёт из рук представителя военкомата.

«После освобождения молодые люди обязаны будут явится в военкомат и получат возможность мобилизоваться», — добавил собеседник агентства, уточнив, что сейчас повестки вручены семи арестованным мужчинам.

Кроме того, такие же повестки в ближайшее время получат еще 137 участников несогласованной акции, содержащиеся под административным арестом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после незаконной акции 21 сентября в Петербурге под административным арестом оказались 90% задержанных протестующих.

Читайте также: Из Петербурга осенью призовут 2500 человек, в зону СВО они не попадут

Напомним, что, помимо частичной мобилизации, в стране идет традиционный осенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах. Призывники не будут отправляться в зону проведения СВО.