Москва, 23 сентября, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Процесс сокращения количества банков в России продолжается более 10 лет, а ужесточение санкций приведет к дальнейшему уменьшению их числа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила заместитель руководителя департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финуниверситета при правительстве РФ Ольга Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Присутствие государства в банковском секторе будет возрастать, на что повлияет снижение уровня доверия клиентов к средним и мелким банкам, — сказала Захарова. — Крупнейшие банки с государственным участием в капитале привлекут часть клиентуры иностранных и небольших банков. Их доля в активах и капитале банковского сектора увеличится. Регулятор предпринимает меры для обеспечения устойчивости банковской системы: увеличивает объем рефинансирования, либерализует требования к банкам при проведении ссудных и инвестиционных операций. Ликвидность банковского сектора растет за счет кредитов Банка России, притока средств по бюджетному каналу».

К основным вызовам, по ее словам, с которыми столкнется банковский сектор в ближайшие годы, можно отнести трудности с выходом на международный рынок, некоторый рост рисков кредитования, нестабильность рынка ценных бумаг, снижение доверия вкладчиков к частным банкам, снижение доли валютных вкладов и прибыли.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хачатурян заявил, что в ближайшие полтора-два года Россию ждёт укрупнение банковской системы.