Париж, , 16:23 — REGNUM Подозреваемый в причастности к политическому скандалу Сами Кефи-Жером, заместитель мэра Сент-Этьена, объявляет о своем уходе, сообщает Le Figaro.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Считается, что Сами Кефи-Жером замешан в политическом шантаже.

«Сегодня утром я подал прошение об отставке с постов муниципального советника и столичного советника префекту Луары и проинформировал мэра», — пишет муниципальный помощник по вопросам образования.

Мэр Сент-Этьена, объявил ранее, что отказывается от своих обязанностей главы метрополии.