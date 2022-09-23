Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Амир Абдуллахиан провели беседу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом в соцсети Twitter сообщил 23 сентября глава азербайджанского МИД.

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«Я проинформировал своего коллегу о недавних провокациях со стороны Армении», — написал Байрамов.

Он добавил, что также обсудил с иранским коллегой ситуацию, сложившуюся в регионе.

Напомним, 22 сентября Начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери призвал Азербайджан и Армению решать споры мирным путём. Он заявил, что Тегеран не потерпит никаких изменений границ в рамках региона.