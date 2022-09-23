Махачкала, , 16:22 — REGNUM В Дагестане продолжается частичная мобилизация, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным. Процесс идет в штатном режиме. Как и было объявлено, повестки получают резервисты, обладающие боевым опытом и имеющие военно-учетные специальности. Об этом 23 сентября сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Сергей Меликов Rosgvard.ru

«В основном, процесс идёт штатно. Дагестанцы достойно восприняли необходимость защитить мир и безопасность на наших рубежах. Многие отправляются для участия в спецоперации, не дождавшись повестки», — написал Меликов в своем телеграм-канале.

Он также рассказал, что среди тех, кто пошел в военкомат без всякой повестки, депутат Народного собрания РД от Хивского района Расим Гаджиагаев.

Меликов поручил главам муниципалитетов лично контролировать ход мобилизации, следить за недопущением ошибок, внимательно изучать списки.