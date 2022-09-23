Глава Дагестана сообщил о ходе мобилизации в республике
Махачкала, 23 сентября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Дагестане продолжается частичная мобилизация, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным. Процесс идет в штатном режиме. Как и было объявлено, повестки получают резервисты, обладающие боевым опытом и имеющие военно-учетные специальности. Об этом 23 сентября сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
Rosgvard.ru
Сергей Меликов
«В основном, процесс идёт штатно. Дагестанцы достойно восприняли необходимость защитить мир и безопасность на наших рубежах. Многие отправляются для участия в спецоперации, не дождавшись повестки», — написал Меликов в своем телеграм-канале.
Он также рассказал, что среди тех, кто пошел в военкомат без всякой повестки, депутат Народного собрания РД от Хивского района Расим Гаджиагаев.
Меликов поручил главам муниципалитетов лично контролировать ход мобилизации, следить за недопущением ошибок, внимательно изучать списки.
«Во избежание любых ошибок главам городов и районов поручил внимательно изучать списки, лично участвовать в судьбах мобилизованных, индивидуально рассматривать каждый случай и поддерживать тех, чьи близкие поедут на [территорию б. УССР]», — подчеркнул глава Дагестана.