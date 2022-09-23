Москва, 23 сентября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. До конца 2022 года курс рубля будет колебаться в диапазоне 60-64 рубля за доллар и 59-63 рубля за евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Ключевыми факторами укрепления рубля являются медленная и осложняемая рисками вторичных санкций реализация параллельного импорта, а также связанный с этим низкий уровень спроса на валюты дружественных и нейтральных стран, а также сохраняющие свою значимость в мировой торговле доллары и евро, — сказал Хачатурян. — В связи с этим до конца 2022 года курс рубля будет колебаться в диапазоне 60-64 рубля за доллар и 59-63 рубля за евро. Потенциала достигнуть 70 рублей у рубля нет, разве что в виду кратковременной спекулятивной игры, связанной с ужесточением санкционного давления».

При этом он уточнил, что поскольку ЦБ в перспективе будет постепенно ослаблять монетарную политику, прогнозы, что процентные ставки по депозитам закрепятся на уровне 6-6,5% годовых, вполне оправданны.

«При этом в начале весны 2023 года при условии отсутствия ужесточения санкционного давления стоит ожидать дальнейшего снижения как ключевой ставки до уровня 6,5-7%, так и ставок по депозитам в район 4,5-5% годовых», — убежден Хачатурян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее предпосылками для падения рубля назвали общее укрепление американской валюты и «страстное желание» сделать российскую валюту более слабой как со стороны экспортеров, так и со стороны бюджета.