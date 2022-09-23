Донецк, , 16:21 — REGNUM Участвующие в СВО солдаты и офицеры ни в коем случае не должны пользоваться мессенджерами WhatsApp и Viber, написал 23 сентября в своем телеграм-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Мессенджеры Álvaro Ibáñez

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«Переписки в этих мессенджерах открыты для (киевских) и западных спецслужб. Считайте, что все ваши переписки, особенно на военную тематику, сразу попадают врагу в режиме «онлайн»», — отметил он.

Наименее опасный способ коммуникации — Telegram, добавил Безсонов.