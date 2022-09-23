Нью-Йорк, США, , 16:24 — REGNUM Госсекретарь США Энтон Блинкен 23 сентября призвал Организацию Объединенных Наций отправить России «совместный сигнал» после того, как президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, сообщает UPI.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Президент Путин сделал свой выбор. Теперь все наши страны должны сделать свой», — сказал Блинкен, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

«Скажите президенту Путину, чтобы он прекратил ужас, который он начал. Скажите ему, чтобы он перестал ставить свои интересы выше интересов всего остального мира. Скажите ему, чтобы он перестал унижать этот совет и всё, что ООН поддерживают», — добавил американский дипломат.

Ранее Блинкен также сообщил, что Вашингтон продолжит поддерживать киевский режим «столько, сколько потребуется».

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