Вашингтон, , 16:19 — REGNUM Актёр Крис Пратт рассказал о своих впечатлениях от просмотра тизера-трейлера мультфильма «Супербратья Марио». Он написал об этом пост в своём Twitter-аккаунте 23 сентября.

Крис Пратт в роли Оуэн Грэди Цитата из к/ф «Мир юрского периода». реж Колин Треворроу. 2015. США

«Я сам впервые увидел тизер-трейлер. Я просто потрясён», — признался артист. Он также считает, что фанаты положительно оценят предстоящую экранизацию видеоигры Super Mario Bros.

ИА REGNUM напоминает, что Крис Пратт озвучил Марио в экранизации видеоигры 1985 года Super Mario Bros. В проекте также участвуют Аня Тейлор-Джой, которая исполнит роль принцессы Пич, и Чарли Дэй — сыграет брата Марио Луиджи. Выход анимационной картины запланирован на апрель 2023 года.

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