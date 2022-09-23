23 сентября 2022 | Время чтения меньше минуты

Пермь, , 18:50 — REGNUM В Перми прошёл митинг-концерт под названием «Своих не бросаем» в поддержку решения жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей о проведении референдумов по вопросу воссоединения с Россией. Об этом 23 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие посетили жители города, представители общественных, политических, ветеранских организаций. Оно прошло на городской эспланаде, перед зданием Законодательного собрания Пермского края.

Митинг-концерт «Своих не бросаем». Пермь. 23 сентября 2022 Алексей Мазуров © ИА REGNUM

Митинг-концерт «Своих не бросаем». Пермь. 23 сентября 2022 Алексей Мазуров © ИА REGNUM Митинг-концерт «Своих не бросаем». Пермь. 23 сентября 2022 Алексей Мазуров © ИА REGNUM

Стоит отметить, что горожане заполонили практически всё выделенное пространство эспланады. В рамках митинга-концерта выступили известные в Перми исполнители, творческие коллективы, чиновники, представители политических партий. Некоторые люди, решившие поддержать проведение референдумов, пришли с флагами Луганской и Донецкой народных республик.

Митинг-концерт «Своих не бросаем». Пермь. 23 сентября 2022 Алексей Мазуров © ИА REGNUM

Митинг-концерт «Своих не бросаем». Пермь. 23 сентября 2022 Алексей Мазуров © ИА REGNUM

Напомним, в ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областях началось голосование, которое завершится 27 сентября 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Белгородской области, где также проводится голосование для жителей вышеназванных регионов, референдумы начались с очередей.

Читайте ранее в этом сюжете: Референдумы в Белгородской области начались с очередей