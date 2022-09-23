Москва, 23 сентября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. На фоне проведения частичной мобилизации в России необходимо запретить введение новых требований к малому и среднему бизнесу, об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди»).

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Мы предлагаем запретить введение новых обязательных требований к малому и среднему бизнесу на период проведения мобилизации. То же самое касается и введения любого нового регулирования, которое ухудшает положение малого и среднего бизнеса», — сказал парламентарий.

Дёмин считает, что учитывая непростую экономическую ситуацию и тот факт, что мобилизованные индивидуальные предприниматели, а также руководители и собственники субъектов МСП физически не смогут оперативно решать проблемы, которые всегда возникают при введении новых требований, это может привести к массовому разрушению бизнеса.