Молдавия, 23 сентября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Повышение тарифа на газ в Молдавии с 1 октября на 27% связано с тем, что растёт закупочная стоимость российского топлива. Об этом 23 сентября сообщил в своём телеграм-канале глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Стоимость кубометра газа с учётом НДС для жителей Молдавии составит 29,27 лея (около 90 рублей).

«Ключевым фактором, обусловившим необходимость роста тарифов на природный газ, утвержденных сегодня Национальным агентством по регулированию в энергетике, стал рост закупочной цены, а также накопленные с начала текущего года тарифные отклонения в размере 1,817 миллиарда леев (5,6 млрд рублей)», — написал Чебан.

Он отметил, что рост тарифов на газ в последнее время отстаёт от того, насколько он реально дорожает. В сентябре Молдавия покупает газ в РФ по $1883 за 1 тыс. кубометров, тариф рассчитан, будто его покупают по $900.

Напомним, долгое время стоимость газа для Молдавии не превышала $170. Майя Санду, став президентом страны в декабре 2020 года и добившись, чтобы её партия «Действие и солидарность» стала правящей в июле 2021 года, начала вести антироссийскую политику. В октябре 2021 года Газпром при перезаключении договора установил новую ценовую политику. В сентябре 2022 года цена на газ для Молдавии выросла до $1883.