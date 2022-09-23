Иркутск, , 16:13 — REGNUM В Иркутске более 12 тыс. человек приняли участие в митинге в поддержку референдумов о воссоединении с Россией, которые проходят в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Митинг в поддержке референдумов о воссоединении с Россией в Иркутске Правительство Иркутской области

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, акция состоялась на площади перед стадионом «Труд». По словам губернатора Игоря Кобзева, если участники референдума проголосуют за воссоединение с РФ, то Россия их поддержит.

«Потому что мы одна страна, один народ. И главная задача, которую поможет решить присоединение этих территорий к Российской Федерации, — защита русских людей, всех жителей от издевательств и притязаний. Мы все испытываем сейчас гордость за нашу страну и людей», — отметил он.

Напомним, референдумы пройдут с 23 по 27 сентября. По данным соцопросов, вхождение в состав России поддерживают 94% жителей ДНР, 93% жителей ЛНР, 87% жителей Запорожской области и 80% жителей Херсонской области.