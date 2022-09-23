Москва, 23 сентября, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Самозанятые граждане, которые будут мобилизованы, должны быть обеспечены помощью в восстановлении бизнеса при возвращении с фронта, об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди»).

Duma. gov.ru Александр Демин

По его словам, мобилизованных самозанятых сейчас очень беспокоит то, что за время участия в спецоперации они потеряют всю клиентскую базу, и по возвращении им придется начинать всё с нуля.

«Учитывая, что они уплачивают налоги по факту поступлений от клиентов, а страховые отчисления для них необязательны, наиболее актуальными мерами поддержки могут стать бесплатная помощь в повторном формировании клиентской базы и продвижении их продуктов или услуг в соцсетях через центры «Мой бизнес», а также продление для них режима самозанятости после 31 декабря 2028 года на период их участия в боевых действиях», — сказал Дёмин.

Как сообщало ранее, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Призывать будут тех, кто состоит в запасе и служил в рядах ВС РФ, а также имеет необходимые армии военно-учётные специальности.