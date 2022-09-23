Вашингтон, , 16:09 — REGNUM Создатели контента на платформе Twitch «в ярости» после решения компании о сокращении выплат стримерам. Об этом 23 сентября пишет Comicbook.

Twitch Gage Skidmore

По данным издание, большинство стримеров работает по системе «50/50» — чистая прибыль поровну делится между контентмейкером и площадкой. Однако были и те, кто работал по «премиальным условиям», а именно по системе «70/30». Это касалось тех стримеров, у кого был значительный рост аудитории.

Теперь компания отказалась от «премиальных условий», из-за чего авторы потеряют около 20% своего дохода. Это вызвало недовольство значительной части авторов — некоторые даже грозятся покинуть платформу.

Добавим, что новые правила выплат вступят в силу в июне 2023 года. Причины нововведения, по словам представителей Twitch, связаны с возросшими затратами платформы на содержание работников, а также внедрением новых продуктов.

Ранее Twitch заявил о скором запрете трансляций с сайтов азартных игр, деятельность которых не лицензирована в США или других странах. При этом Twitch по-прежнему будет разрешать стримерам делать ставки на спортивные мероприятия, Fantasy-спорт и покер.

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