Москва, , 16:08 — REGNUM Законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции внесли в Госдуму сенаторы во главе с Андреем Тучаком и Алексеем Журавлёвым, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выплаты по кредитам для участников спецоперации будут заморожены на определенный заемщиком срок или снижены.

Предполагается также прекращение обязательств как по кредитным договорам военнослужащего, так и по кредитным договорам лиц, находящихся у него на иждивении, в случае гибели военнослужащего при прохождении военной службы или в результате увечья.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что палата парламента в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан.

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