Донецк, , 16:06 — REGNUM Днем 23 сентября ВСУ возобновили массированные обстрелы Донецка, сообщил в своем телеграм-канале военкор Дмитрий Стешин.

Донецк. Коксохимический завод Andrew Butko

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Наблюдатели предполагали, что в дни референдумов обстрелы усилятся, утром 23 сентября противник этого не делал из-за плохой видимости.

«Едва чуть растянуло небо на Донецком, и ПВО как с цепи сорвалось. Точнее, с цепи сорвались ущемленные референдумом [киевские войска], а ПВО отрабатывает и прикрывает, уже минут 20 грохот стоит», — отметил военкор.

Голосование на референдумах о воссоединении с Россией началось 23 сентября в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской области и освобожденной части Запорожской области. Референдум продлится до 27 сентября.