Екатеринбург, , 16:21 — REGNUM В Свердловской области ликвидирована должность министра по управлению государственным имуществом. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Информация опубликована на официальном портале правовой информации.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместо ликвидированной должности учредили новую — «заместитель губернатора — министр по управлению государственным имуществом Свердловской области». Подписание соответствующего указа закрепило практику, применяемую в регионе с 2016 года. Тогда обязанности главы МУГИСО начал исполнять замгубернатора Сергей Зырянов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зырянов 16 сентября 2022 года покинул пост в связи с выходом на пенсию. Обязанности министра сейчас исполняет его экс-заместитель Сергей Сосновских.