Екатеринбург, 23 сентября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В Свердловской области ликвидирована должность министра по управлению государственным имуществом. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Информация опубликована на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Вместо ликвидированной должности учредили новую — «заместитель губернатора — министр по управлению государственным имуществом Свердловской области». Подписание соответствующего указа закрепило практику, применяемую в регионе с 2016 года. Тогда обязанности главы МУГИСО начал исполнять замгубернатора Сергей Зырянов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зырянов 16 сентября 2022 года покинул пост в связи с выходом на пенсию. Обязанности министра сейчас исполняет его экс-заместитель Сергей Сосновских.