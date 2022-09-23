Министерство госимущества Свердловской области возглавит замгубернатора
Екатеринбург, 23 сентября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В Свердловской области ликвидирована должность министра по управлению государственным имуществом. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Информация опубликована на официальном портале правовой информации.
Вместо ликвидированной должности учредили новую — «заместитель губернатора — министр по управлению государственным имуществом Свердловской области». Подписание соответствующего указа закрепило практику, применяемую в регионе с 2016 года. Тогда обязанности главы МУГИСО начал исполнять замгубернатора Сергей Зырянов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зырянов 16 сентября 2022 года покинул пост в связи с выходом на пенсию. Обязанности министра сейчас исполняет его экс-заместитель Сергей Сосновских.