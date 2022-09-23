Джакарта, , 16:05 — REGNUM Адвокат губернатора Папуа Лукаса Энембе Стефануса Роя Ренинга попросил президента Джоко Видодо дать клиенту разрешение на выезд за границу для лечения, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Я, от имени юридической команды губернатора, прошу президента дать разрешение на лечение за границей, чтобы спасти жизнь губернатора», — заявил адвокат.

По словам адвоката, состояние здоровья губернатора ухудшилось настолько, что необходимо проводить интенсивную терапию в Сингапуре. Адвокат счел, что, если просьба не будет удовлетворена, есть опасения, что на Папуа возникнут общественные беспорядки.

Сторонники губернатора Папуа провели демонстрацию в Джаяпуре.

Губернатору Папуа запрещено выезжать за границу в течение шести месяцев с 7 сентября 2022 года по 7 марта 2023 года. Центр анализа финансовых транзакций обнаружил операции губернатора по азартным играм в казино на сумму 560 млрд рупий.