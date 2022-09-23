Джакарта, 23 сентября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Адвокат губернатора Папуа Лукаса Энембе Стефануса Роя Ренинга попросил президента Джоко Видодо дать клиенту разрешение на выезд за границу для лечения, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Я, от имени юридической команды губернатора, прошу президента дать разрешение на лечение за границей, чтобы спасти жизнь губернатора», — заявил адвокат.

По словам адвоката, состояние здоровья губернатора ухудшилось настолько, что необходимо проводить интенсивную терапию в Сингапуре. Адвокат счел, что, если просьба не будет удовлетворена, есть опасения, что на Папуа возникнут общественные беспорядки.

Сторонники губернатора Папуа провели демонстрацию в Джаяпуре.

Губернатору Папуа запрещено выезжать за границу в течение шести месяцев с 7 сентября 2022 года по 7 марта 2023 года. Центр анализа финансовых транзакций обнаружил операции губернатора по азартным играм в казино на сумму 560 млрд рупий.