Санкт-Петербург, , 16:15 — REGNUM Общественный штаб Санкт-Петербурга по вопросу о комплексном развитии территорий будет работать, пока не закончатся дома под реновацию. Об этом 23 сентября заявил спикер Законодательного собрания Александр Бельский («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Спикер парламента напомнил, что голосование по отбору кандидатов в штаб завершилось. Далее в Заксобрании его утвердят. Заседания штаба, по словам Бельского, будут проходить минимум раз в месяц.

«Я думаю, что эта работа [будет] до того момента, пока в принципе не закончатся те дома, которые попали под реновацию. Это процесс, связанный с обсуждением, когда приходит инвестор, какие это будут дома, какое будет социальное наполнение, какие там будут детские площадки», — заявил Бельский.

Он добавил, что Общественный штаб станет связующим звеном между гражданами и органами исполнительной власти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Общественный штаб отобрали 39 человек в рамках онлайн-голосования. Среди них есть пенсионеры, муниципальные депутаты и работники образовательных организаций. Также в штаб войдут члены Общественной палаты, депутаты петербургского Заксобрания и Госдумы.

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