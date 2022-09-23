Санкт-Петербург, 23 сентября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Общественный штаб Санкт-Петербурга по вопросу о комплексном развитии территорий будет работать, пока не закончатся дома под реновацию. Об этом 23 сентября заявил спикер Законодательного собрания Александр Бельский («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Спикер парламента напомнил, что голосование по отбору кандидатов в штаб завершилось. Далее в Заксобрании его утвердят. Заседания штаба, по словам Бельского, будут проходить минимум раз в месяц.

«Я думаю, что эта работа [будет] до того момента, пока в принципе не закончатся те дома, которые попали под реновацию. Это процесс, связанный с обсуждением, когда приходит инвестор, какие это будут дома, какое будет социальное наполнение, какие там будут детские площадки», — заявил Бельский.

Он добавил, что Общественный штаб станет связующим звеном между гражданами и органами исполнительной власти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Общественный штаб отобрали 39 человек в рамках онлайн-голосования. Среди них есть пенсионеры, муниципальные депутаты и работники образовательных организаций. Также в штаб войдут члены Общественной палаты, депутаты петербургского Заксобрания и Госдумы.