Ереван, 23 сентября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета Армении, расследуя дело взрыве в торговом центре «Сурмалу» в Ереване признали пострадавшими 90 человек. Об том 23 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь СК Армении Вардан Тадевосян.

Иван Шилов ИА REGNUM Ереван

Он рассказал, что 55 пострадавших получили телесные повреждения, а 35 — понесли финансовый ущерб. Всего в ходе расследования были допрошены 130 человек.

Тадевосян также сообщил, что в деле четверо обвиняемых, из которых трое находятся под арестом, а одного выпустили под залог.

Напомним, 14 августа на территории «Сурмалу» начался пожар, за которым последовал взрыв. Погибли 16 человек, а один до сих пор числится пропавшим без вести. 63 человека получили ранения.