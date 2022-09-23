Волгоград, , 16:15 — REGNUM В Волгограде одну из подпорных стен вдоль Волги теперь украшают работы студентов-художников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе администрации города.

Украшенная подпорная стенка Цитата из видео

На «полотне» длиною более 80 метров от памятника «Гаситель» до Центрального концертного зала разместились исторические образы города. Авторами рисунков стали 37 студентов института художественного образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета. С подготовкой поверхности помогла мэрия.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение сделать из набережной Волгограда картинную галерею под отрытым небом прозвучало на встрече губернатора Андрея Бочарова с молодыми архитекторами и художниками.

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