Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Расчленение России является целью, которую преследуют США, заявил 23 сентября российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на конференции «К 60-летию Карибского кризиса».

Анатолий Антонов United States Mission Geneva

Российский дипломат рассказал о том, что США мечтают низвергнуть Россию, «поставить её на колени, а лучший вариант — расчленить». Антонов добавил, что американская верхушка хотела бы развалить Россию «на несколько удельных княжеств».

По словам посла, США поставили задачу лишить Россию ядерного оружия, а также законного места в качестве постоянного члена в Совета Безопасности ООН.

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