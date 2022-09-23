Санкт-Петербург, 23 сентября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Компания «Тойота Мотор» закрывает свою сборочную площадку в Санкт-Петербурге, но выполнит все социальные обязательства перед коллективом предприятия, заверили 23 сентября в пресс-службе Минпромторга РФ.

AMXAO Сборка автомобилей

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Тойота Мотор» после семи месяцев простоя вынуждена закрыть свой завод в Шушарах (Пушкинский район Санкт-Петербурга). При этом компания не собирается пока уходить из России.

«Компания «Тойота Мотор» закрывает сборочную площадку в городе Санкт-Петербурге. При этом она обеспечит выполнение всех социальных обязательств перед коллективом, а также значительные дополнительные компенсационные выплаты. Кроме того, компания сохранит послепродажное обслуживание автомобилей марки Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети», — заявили в министерстве.

В свою очередь в комитете по труду и занятости населения Петербурга уточнили, что пока предприятие о сокращении работников службу занятости не уведомляло. Вместе с тем, Центр занятости готов помочь найти новое место работы всем высвобождаемым работникам, которые в этом заинтересованы.