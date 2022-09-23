Горловка, ДНР, , 16:01 — REGNUM Обстрелы города Горловка Донецкой Народной Республики со стороны киевских боевиков не удерживают граждан от участия в голосовании на референдуме о воссоединении с Россией. Об этом 23 сентября заявил мэр города Иван Приходько.

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

«С самого утра наш прифронтовой город Горловка голосует за вхождение Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта. Несмотря на обстрелы со стороны [киевских] террористов, горловчане голосуют целыми семьями», — подчеркнул он в своём телеграм-канале.

По его словам, горожане голосуют «за своё светлое, мирное будущее, в котором не будет войны, но будет счастье, благополучие и уверенность в завтрашнем дне».

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 сентября в ДНР, ЛНР, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу воссоединения с Россией. Во всех четырёх регионах голосование продлится до 27 сентября включительно. Руководители регионов приняли решения о проведении референдумов после обращения общественников.

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Также в 08:00 23 сентября стартовало голосование в городе Мелитополе Запорожской области. Граждан просят ответить на вопрос: «Вы за выход Запорожской области из состава [б. УССР], образования Запорожской областью самостоятельного государства и вхождения её в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?»

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