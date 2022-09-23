Москва, , 15:58 — REGNUM Отношения России и США сократились почти до нуля, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 23 сентября на конференции, посвященной 60-летию карибского кризиса.

Холодная война Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ни для кого не секрет, что российско-американские отношения находятся в крайне плачевном состоянии, на околонулевом уровне, сопоставимом с худшими моментами холодной войны», — сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломат также заявил, что открытое противостояние с США и НАТО, которое может перерасти в прямое военное столкновение, не в интересах России.

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