Москва, 23 сентября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Отношения России и США сократились почти до нуля, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 23 сентября на конференции, посвященной 60-летию Карибского кризиса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

«Ни для кого не секрет, что российско-американские отношения находятся в крайне плачевном состоянии, на околонулевом уровне, сопоставимом с худшими моментами Холодной войны», — сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломат также заявил, что открытое противостояние с США и НАТО, которое может перерасти в прямое военное столкновение, не в интересах России.

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