Москва, , 15:58 — REGNUM С главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлёва сняты обвинения по делу о нарушениях во время выборов президента организации. Такое решение 23 сентября приняла временная комиссия по выдвижению кандидатов Независимого отдела по обеспечению честности в боксе (BIIU).

Умар Кремлёв Rusboxing

«После тщательного анализа всех имеющихся документов и информации BIIU снимает все обвинения с господина Кремлёва», — говорится в заявлении пресс-службы IBA.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Кремлёв был переизбран на пост президента IBA на безальтернативной основе по итогам внеочередного конгресса организации в Стамбуле. Его соперником должен был стать Борис ван дер Фёрст, но накануне выборов он был отстранён.

14 июня Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию ван дер Фёрста, заявив, что тот допустил незначительное нарушение, которое не должно влиять на допуск до выборов. В CAS отметили, что Кремлёв допустил такое же нарушение, но его с выборов не сняли.

Теперь внеочередной конгресс IBA пройдёт с 24 сентября по 1 октября в Армении. На нём вновь будут избирать главу организации.

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