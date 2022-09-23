София, , 15:58 — REGNUM Официальная София не считает легитимным процесс референдума о присоединении Запорожской и Херсонской областей бывшей УССР к Российской Федерации и отказывается признавать его итоги. Об этом 23 сентября со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Болгарии Костадина Коджабашева сообщает софийская газета «Факты».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Подобный референдум является очередной попыткой Москвы укрепить свое влияние в регионах, ранее контролируемых Киевом, — отметил, в частности, Коджабашев. — Болгария, как член ЕС и НАТО, не станет признавать итоги такого голосования».

При этом, как подчеркнуто в документе МИД Болгарии, болгарская сторона «будет внимательно следить за развитием событий в упомянутых регионах».

Напомним, 23 сентября на территории Запорожской и Херсонской областей, а также в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике началось проведение референдума о воссоединении этих территорий с Российской Федерацией.