София, 23 сентября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Официальная София не считает легитимным процесс референдума о присоединении Запорожской и Херсонской областей бывшей УССР к Российской Федерации и отказывается признавать его итоги. Об этом 23 сентября со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Болгарии Костадина Коджабашева сообщает софийская газета «Факты».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

«Подобный референдум является очередной попыткой Москвы укрепить свое влияние в регионах, ранее контролируемых Киевом, — отметил, в частности, Коджабашев. — Болгария, как член ЕС и НАТО, не станет признавать итоги такого голосования».

При этом, как подчеркнуто в документе МИД Болгарии, болгарская сторона «будет внимательно следить за развитием событий в упомянутых регионах».

Напомним, 23 сентября на территории Запорожской и Херсонской областей, а также в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике началось проведение референдума о воссоединении этих территорий с Российской Федерацией.