Уфа, 23 сентября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Вопросы экологии и сельского хозяйства в Башкирии были рассмотрены в ходе рабочей встречи заместителя председателя правительства РоссииВиктории Абрамченко и главы БашкирииРадия Хабирова на предприятии «ПОЛИЭФ» в башкирском городе в Благовещенске. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Хабиров поблагодарил правительство России за поддержку региона.

«По всем показателям развития наш регион показывает хорошие показатели. Эффективно развиваем те сферы экономики, которые вы непосредственно курируете. Так, по сельскому хозяйству вся Россия ждёт в этом году рекордный урожай. Республика приближается к важному показателю в пять млн тонн зерновых культур с урожайностью в 29,3 ц/га», — приводит пресс-служба его слова.

Он напомнил, что в Башкирии начали возводить белорусское предприятие по производству зерносушильных комплексов.

«Тем самым обеспечим и внутренние потребности, и запросы других регионов. Открытие завода планируем приурочить к юбилейному X форуму регионов России и Белоруссии», — сообщил он.

Хабиров также рассказал о принципах работы системы «ТКО-Башкортостан».

"Мы оцифровали площадки для мусора. Это более 60 тысяч контейнеров. Сотрудники регоператоров ежедневно загружают в систему фотографии до и после сбора мусора на площадках. Полученная информация из этих отчетов постоянно анализируется», — сообщил он.