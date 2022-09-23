Цхинвал, , 15:54 — REGNUM Жители города Квайса в Южной Осетии решили не праздновать День города, а на сэкономленные деньги купить защитникам Донбасса квадрокоптер. Об этом 23 сентября сообщил агентству «Рес» глава населённого пункта Алан Хугаев.

Флаг Южной Осетии

«Было решено также отменить праздничный концерт и салют, не будет традиционного осетинского праздничного застолья. Выделенные на праздник средства пойдут на помощь нашим бойцам», — сказал Хугаев.

Он добавил, что решение принимали представители администрации общественности. Жители города посчитали, что сейчас не время для пышных празднеств.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде российских городов ранее также было принято отказаться от фейерверков во время празднеств. Был отменён фейерверк в День оружейника у Туле. День образования Крымского района Краснодарского края, 160-летие города Крымска и День города в Ростове-на-Дону также решено отметить без салюта.