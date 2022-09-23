Ярославль, 23 сентября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Ярославской области начался капитальный ремонт подъездных путей к спорткомплексу «Подолино». Информация об этом появилась на официальном сайте регионального правительства.

Правительство Ярославской области Подъездные пути к «Подолино»

Работы пройдут на трёх участках дорог, общая протяжённость которых — 2,5 километра. Планируется, что в рамках капремонта пройдёт устройство площадки для досмотра транспорта и разворотной площадки для автобусов. На территории самой базы построят парковку на тысячу автомобилей.

Сейчас подрядчик занимается устройством парковки. В ближайшее время приступит к ремонту объездной дороги.