Пенза, 23 сентября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В течение четырех лет 32-летний житель Пензы осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Незаконные деньги

Установлено, что в результате своей деятельности бизнесмен получил незаконный доход в размере более 2 млн рублей, которым он распорядился по своему усмотрению.

Злоумышленнику грозит штраф до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы до 480 часов или арест до полугода.

Как сообщало ИА REGNUM, Минюст разработал законопроект, направленный на декриминализацию отдельных деяний в сфере предпринимательской деятельности. В частности, предлагается исключить уголовную ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации путем внесения соответствующих изменений в диспозицию статьи 171 «Незаконное предпринимательство» Уголовного кодекса РФ.

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