Москва, , 15:51 — REGNUM Те тенденции по перемещению производств из стране Евросоюза в США, которые отмечает WSJ — это внутренние тенденции в рамках одних и тех же компаний, у которых есть заводы и в Европе, и в Америке, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.

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«По мере того, как европейские заводы останавливаются, нагрузка на американские подразделения увеличивается.

Но, во-первых, их мощности ограничены, во-вторых, в США энергоносители также существенно дорожают. В то же время рабочая сила в США стоит даже дороже, чем в Европе.

Так что если компании будут заниматься долгосрочными проектами по переносу производств, то, скорее всего, ориентироваться они будут на Азию и Латинскую Америку, где цены на энергоносители несколько ниже, а, главное, можно сэкономить на оплате труда.

Кроме того, в этих регионах куда выше потенциал роста спроса», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, часть компаний в ЕС переносят свои производственные площадки в США из-за высоких цен на энергоносители.

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