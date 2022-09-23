Прага, , 15:50 — REGNUM Слова президента России Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия для защиты России следует воспринимать серьёзно, считает президент Чехии Милош Земан. Об этом он заявил в интервью газете MF DNES.

Милош Земан Kremlin.ru

Чешский лидер отметил, что привык рассуждать в рациональных категориях, и именно поэтому прежде утверждал, что Россия «не нападёт» на б. УССР. Такое решение было бы иррациональным, но иррациональности в российской политике становится всё больше.

«И именно поэтому я не отважусь утверждать, что устрашение ядерным оружием является только блефом», — сказал Земан.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Путин 21 сентября в своём обращении к российским гражданам заявил, что в случае угрозы территориальной целостности страны могут быть применены все имеющиеся средства. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также заявил о том, что стратегическое ядерное вооружение может быть применено для защиты территорий, которые захотят войти в состав РФ.

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