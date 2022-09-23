Смоленск, 23 сентября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Митинг в поддержку инициатив проведения референдумов о воссоединении с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей состоялся в Смоленске 23 сентября. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Смоленской области Алексей Островский. Он также принял участие в митинге.

Телеграм-канал Алексея Островского Митинг в Смоленске

«Благодаря решению нашего президента и проведению референдумов жители Донбасса и иных освобожденных территорий наконец-то получат долгожданную возможность, которая в буквальном смысле слова выстрадана ими, — и цена этого геноцида длиной в восемь лет слишком высока и трагична, — вернуться в состав России. Наш гражданский и человеческий долг поддержать их в этом. Вместе мы сила! Своих не бросаем!» — написал в телеграм-канале Островский.

Телеграм-канал Алексея Островского Митинг в Смоленске

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы о воссоединении с Россией в республиках Донбасса и на освобождённых территориях бывш. УССР проходят с 23 по 27 сентября. Голосование организовано и в российских регионах, где проживают вынужденные переселенцы с этих территорий. Сегодня же во многих российских городах проходят массовые митинги-концерты в поддержку референдумов.