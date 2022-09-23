Оттава, 23 сентября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Канадская алмазодобывающая компания Arctic Canadian Diamond Company сообщила о том, что добыла драгоценный камень — октаэдрический алмаз весом 71,26 карата. Камень извлекли из шахты Мизери Пайп Экати в Северо-Западной части Канады. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает информационное агентство GlobeNewswire.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмаз

«Этот исторический необычный ярко-желтый драгоценный камень продолжает демонстрировать Канаду как крупного игрока на мировой арене по добыче алмазов <…> Канадские алмазы являются одними из самых востребованных в мире благодаря ответственным методам добычи и бережному отношению к окружающей среде», — сказалРори Мур, исполнительный директор Arctic Canadian.

Как сообщалоИА REGNUM, строительство нового рудника на алмазном месторождении Якутии на трубке «Мир» создаст в регионе более тысячи рабочих мест. Проект «Мир-Глубокий» начнут реализовывать в этом году. Общая сумма инвестиций составит свыше 120 млрд рублей.

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