Минск, , 15:46 — REGNUM Польша находится «накануне грандиозного шухера» в преддверии выборов. Об этом 23 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко , комментируя решение Варшавы требовать репарации от Германии.

Польша Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«У них выборы. И они эту чашу, как мы в 2020 году с их подачи, изопьют до дна. Но только не с нашей подачи, мы их не будем трогать, а народ с них спросит», — сказал белорусский лидер, слова которого приводит агентство БелТА.

При этом он отметил, что народ страны отвергнут политику, которую сейчас проводит администрация президента Анджея Дуды и не позволит своему руководству развязать войну, поскольку это будет означать «конец страны».

Лукашенко также добавил, что пока Польша в меньше других европейских стран потерпела ущерб от введенных в отношении России и Белоруссии санкций Евросоюза, тем более, ей помогают США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее философ Лев Криштапович заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил ту бесспорную истину, что нынешняя польская власть в ментальном отношении ничем не отличается от своих предшественников в межвоенный период и в годы Второй мировой войны, которые стремились вписаться в фашистскую империю Гитлера и бредили войной против СССР даже после разгрома Германии.