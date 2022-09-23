Москва, , 15:43 — REGNUM Правительство РФ выполняет свои обязательства и с 1 января 2023 года будет проиндексирован прожиточный минимум и МРОТ, заявила корреспонденту доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ " Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В предыдущие годы показатели индексировали один раз с 1 января, но в 2022 году индексация была произведена ещё и с 1 июня из-за роста цен.

В целом за год рост прожиточного минимума и МРОТ превысит официальный уровень инфляции.

Такая индексация направлена, прежде всего, на то, чтобы обеспечить установленный допустимый прожиточный минимум для социально незащищенных слоев населения и лиц, получающих минимальную заработную плату и снизить уровень бедности в стране», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд России предлагает увеличить МРОТ на 2023 год до 16 тыс. 242 рублей.

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